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السعودية تنفي وجود أي حالات وبائية بين الحجاج

نشر يوم 2017/08/10 1 0 أمينة ج السعودية تنفي وجود أي حالات وبائية بين الحجاج
أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، أنها لم تسجل أي حالات وبائية أو إصابات بأمراض معدية بين الحجاج.

  ووصفت وزارة الصحة السعودية الوضع الصحي بالمطمئن.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أنها تركز على النواحي الوقائية للحجاج وتتابع كل المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وأضاف البيان ذاته، أنّ الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، بينها إصدار الاشتراطات الصحية التي ينبغي توفرها في الوافدين إلى الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية وتعميمها على جميع الدول التي يزورها الحجيج عبر سفارات السعودية وممثليها في الخارج.

 

 

 

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