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تسجيل عديد حالات التيهان في صفوف الحجاج الجزائريين

نشر يوم 2017/08/10 530 0 هواري شالخ تسجيل عديد حالات التيهان في صفوف الحجاج الجزائريين
بلغ عدد الحجاج الذين تم استقبالهم بالمدينة المنورة منذ انطلاق الرحلة الأولى للحجاج الجزائريين في السادس من أوت الجاري نحو 3039 حاجا تم نقلهم عبر 15 رحلة موزعة بين الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية المعتمدة.

وكشف أحمد سليماني، رئيس مركز شؤون الحجاج بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أنه تم استقبال الحجاج بمطار المدينة المنورة في أحسن الظروف عبر تهيئة جميع مراكز وفنادق إيوائهم بما فيها تلك المتمركزة بالمنطقة الشمالية القريبة من الحرم و المجهزة بكل شروط الراحة.  

وأشار سليماني إلى أن أعضاء البعثة للديوان الوطني للحج والعمرة ساهرون منذ وصولهم إلى المدينة المنورة على التكفل بالحجاج من ناحية النقل والاسكان وكذا برمجة الزيارات لمختلف المعالم الدينية كمسجد قباء . 

للاشارة فقد تم تسجيل عديد حالات التيهان عند وصول الحجاج ، استدعت تدخل أعضاء البعثة.

 

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