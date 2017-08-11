تسجيل عديد حالات التيهان في صفوف الحجاج الجزائريين

وكشف أحمد سليماني، رئيس مركز شؤون الحجاج بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أنه تم استقبال الحجاج بمطار المدينة المنورة في أحسن الظروف عبر تهيئة جميع مراكز وفنادق إيوائهم بما فيها تلك المتمركزة بالمنطقة الشمالية القريبة من الحرم و المجهزة بكل شروط الراحة.

وأشار سليماني إلى أن أعضاء البعثة للديوان الوطني للحج والعمرة ساهرون منذ وصولهم إلى المدينة المنورة على التكفل بالحجاج من ناحية النقل والاسكان وكذا برمجة الزيارات لمختلف المعالم الدينية كمسجد قباء .

للاشارة فقد تم تسجيل عديد حالات التيهان عند وصول الحجاج ، استدعت تدخل أعضاء البعثة.