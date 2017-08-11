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قوات حفتر الليبية تقتل 3 مسلحين بدرنة وتدمر مخزنا للأسلحة

نشر يوم 2017/08/11 764 0 عطار براهيم قوات حفتر الليبية تقتل 3 مسلحين بدرنة وتدمر مخزنا للأسلحة
كشفت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، من تفجير مخزن أسلحة تابع لجماعة "شورى ثوار درنة" في العمارات الكورية الواقعة في المدخل الغربي للمدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، مساء أمس الخميس، أنه بناء على تعليمات مر غرفة عمليات عمر المختار عميد سالم مفتاح الرفادي، نفذت قوة شباب البركان عملية نوعية، إستطاعت خلالها من قتل 3 مسلحين تابعين للتنظيم الإرهابي وتدمير مخزنا للأسلحة.

 

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