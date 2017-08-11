طرابلس تمنع السفن الأجنبية من إغاثة المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

وصرح قائد البحرية في طرابلس عبد الكريم بوحلية في مؤتمر صحفي، أن ليبيا استحدثت رسميا منطقة بحث وانقاذ، مؤكدا أنه لايحق لأي سفينة دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية.

من جهته أفاد المتحدث باسم الليبية العميد أيوب قاسم، أن القرار يخص المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين ومن أجل حقوق الانسان.

وأضاف القاسم أنه يجب أن ينصاغ لإرادتنا كل من يريد أن يعمل في مياه السيادة الليبية، مشددا أنه حتى في مجال الانقاذ فعلية أخد الإذن من الدولة الليبية.