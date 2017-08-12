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إرتفاع حصيلة "مجزرة" تصادم قطارين في مصر

نشر يوم 2017/08/12 260 0 عطار براهيم إرتفاع حصيلة "مجزرة" تصادم قطارين في مصر
قتل 49 شخصا وأصيب 133 آخرين، بجروح أمس الجمعة، في تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وأكدت قناة النيل الإخبارية الرسمية في خبر عاجل إرتفاع عدد  ضحايا حادث قطاري الأسكندرية إلى 49 حالة وفاة. بينما قال مستشار وزير الصحة الدكتور شريف وديع، أن عدد المصابين في الحادث، بلغ 133 شخصا من بينهم 12 حالتهم حرجة  حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووقع الحادث بمنطقة خورشيد في شرقي الأسكندرية شمال مصر. وقالت هيئة السكك الحديدية في بيان إن أحد القطارين اصطدم بمؤخرة الآخر  ما  أدى إلى سقوط جرار الأول وعربتين من مؤخرة القطار الثاني.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 36 شخصا وإصابة 123 بجروح.

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