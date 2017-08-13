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"ماكرون" سيمنح لــ "حفتر" ترسانة حربية ضخمة!

نشر يوم 2017/08/13 1843 0 أمينة داودي "ماكرون" سيمنح لــ "حفتر" ترسانة حربية ضخمة!
كشف اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، اليوم الأحد، أنّ الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سأله خلال زيارته الأخيرة لباريس عن احتياجاته، وإنه بصدد إرسال قائمة بهذه الإحتياجات إلى الإليزيه، وهي تشمل طائرات مروحية وسيارات عسكرية ومدرعات ومعدات للرؤية الليلية وغيرها.

 نقلا عن موقع "كل شيء عن الجزائر"، أكد "حفتر" في تصريحات نشرتها صحيفة "إل كوربيري ديلا سيرا" الإيطالية، أنّه طالب أوروبا بدفع عشرين مليار أورو لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا، مشيرا إلى أنه يتعين على أوروبا أن تدفع المبلغ المذكور على امتداد عشرين عاما على الأقل، كي تتمكن من وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط  .

وأشار، حفتر، إلى أن وقف الهجرة يتطلب مراقبة أربعة آلاف كيلومتر من الحدود الليبية، وأن ما ينقصه هي الإمكانيات، داعيا أوروبا إلى التعاون لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف أن تركيا حصلت على ستة مليارات يورو من الإتحاد الأوربي مقابل ما وصفه بعدد أقل بكثير من اللاجئين، في الوقت الذي تستقبل فيه ليبيا مهاجرين من كل أنحاء أفريقيا يعبرون أراضيها باتجاه الساحل الجنوبي لأوروبا.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في "روما فيو دي جاكومو"، إن أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا إلى السواحل الإيطالية قد تراجعت بأكثر من النصف خلال شهر جويلية الماضي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

 

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