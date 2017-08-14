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إماراتي ينقذ سائحين أوروبيين تاها في الصحراء

نشر يوم 2017/08/13 319 0 هواري شالخ إماراتي ينقذ سائحين أوروبيين تاها في الصحراء
تمكن المواطن الإماراتي "علي راشد"من إنقاذ حياة سائحين اثنين أوروبيين بعد أن انقطعت بهما السبل وسط كثبان الرمال الصحراوية.

 عثر"راشد" على سائحين أوروبيين عالقين بالصحراء إثر توغلهما لمسافة تمتد لعدة كيلومترات وسط كثبان الرمال بالمنطقة الواقعة بين الرفيعة والحوية بمدينة الذيد، وهما يستقلان دراجتين ناريتين نفذ منهما الوقود ولم يكن معهما ما يكفي من الماء، وقد اشارفا على الهلاك  نتيجة الحرارة العالية والعطش الشديد.

وقام راشد بإسعافهما وأبلغ شرطة المنطقة التي أرسلت دوريتها إلى المكان المذكور وقامت بمرافقة السائحين إلى مدينة الذيد، حيث أصر المواطن الإماراتي على استضافتهما بمنزله وتقديم كل ما يلزم من مساعدة.

 

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