السعودية: إجراءات أمنية وصحية مشددة لحجّ دون حوادث

أفيد أنّ حج 2017، يشهد حضور قرابة مليوني حاج من مختلف الدول الاسلامية، بينهم 32 ألف حاج جزائري سيكونون على أداء مناسك الحج، وذلك وسط اجراءات اتخذتها السلطات السعودية لضمان موسم حج آمن وتفادي أي حادث مثل المواسم السابقة.

وتسعى السلطات السعودية على تنظيم موسم حج آمن وتأمين زوار بيت الله الحرام هذا الموسم، خاصة بعد حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وحادثة التدافع بمنى، وتسببهما في هلاك مئات الحجيج.

وجرى الكشف عن تدابير أمنية وصحية صارمة لتجنب أي طوارئ، وتتمثل في:

*تخصيص 25 مستشفى تضم نحو 5000 سرير، بالإضافة إلى مستشفى للطوارئ بجوار الحرم المكي و155 مركزا صحيا في مناطق الحج لأي طارئ قد يحدث.

*حظر استخدام الغاز المسال لاغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة بما فيها الابنية والمخيمات التابعة للجهات الحكومية دون استثناء.

*تغطية كامل مساحات رمي الجمرات وطرق العودة إلى مشعر منى بـ 750 عامودا لرش الماء لتخفيف العبئ على الحجاج.

*تجنيد أكثر من 23 ألف عامل للتخلص السريع من النفايات مع متابعة اشتراطات الصحة في جميع المسالخ.

وبخصوص إقامة الحجيج بالفنادق أو المخيمات، تركت السلطات السعودية المسألة على عاتق كل دولة لتحمل مسؤولياتها.