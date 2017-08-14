إصابة فلسطيني برصاص صهيوني في الضفة الغربية

أفيد بأنّ "أنيس الهرش" (25 عاما)، أصيب عند محاولته الدخول إلى القدس لمزاولة عمله قادما من بيت لحم.

من جهة أخرى، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال الاحتلال الصهيوني لـ 15 فلسطينيا، من بينهم فتية خلال حملات دهم طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.