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إصابة فلسطيني برصاص صهيوني في الضفة الغربية

نشر يوم 2017/08/14 1744 0 عمر تادريست إصابة فلسطيني برصاص صهيوني في الضفة الغربية
كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أنّ مواطنا فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينما تم اعتقال 15 آخرين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

أفيد بأنّ "أنيس الهرش" (25 عاما)، أصيب عند محاولته الدخول إلى القدس لمزاولة عمله قادما من بيت لحم.

من جهة أخرى، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال الاحتلال الصهيوني لـ 15 فلسطينيا، من بينهم فتية خلال حملات دهم طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

 

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