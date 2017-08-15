أزيد من 4 ملايين أردني ينتخبون المجالس البلدية واللامركزية

يتنافس في انتخابات مجالس المحافظات التي تجري للمرة الأولى بالأردن 1239 مرشحا على 335 مقعدا من أصل 380 المكونة لهذه المجالس، فيما يتقدّم 4700 مرشحا لعضوية المجالس البلدية والمحلية والمخصصة لها 3021 مقعدا.

ويتنافس 538 مرشحا على رئاسة بلديات المملكة البالغ عددها 100 بلدية، بينما يتنافس 145 مرشحا على عضوية مجلس أمانة عمان الذي يتكون من 37 مقعدا ومجلس محافظة العاصمة الذي يتكون من 66 مقعدا.

ويبلغ العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع 1422 مركز، إضافة إلى 18 قاعة رياضية يتم اعتمادها للمرة الأولى في الانتخابات، وتضمّ 4062 لجنة انتخاب صندوق اقتراع.