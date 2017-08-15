مكة تمنع أكثر من 95 ألف شخص من أداء مناسك الحج

أكد قائد قوات أمن الحج، الفريق الأول ركن، خالد بن قرار الحربي، اليوم الثلاثاء، أنّ جميع القوات الأمنية على أهبة الإستعداد لضمان حج آمن من جميع النواحي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بكامل تجهيزاتها وإمكانياتها، ستكون بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال، الحربي، لن نسمح بتعكير أجواء الحج أو مخالفة تنظيماته، وسيتم التعامل مع المخالفين أو القادمين دون تصاريح حج أو الناقلين للحجاج المخالفين بكل حزم وصرامة، وستتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.

ولفت المتحدث إلى أن القوات الأمنية ستتعقب المخالفين حتى داخل المشاعر من خلال جولات التبصيم العشوائي، بخلاف الإحتزازات الأمنية على مداخل مكة والمشاعر المقدسة والطرق الترابية المؤدية للمشاعر.