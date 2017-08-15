السعودية: مروحيات مجهزة لتأمين موسم الحج

في حديث لوكالة الأنباء السعودية، قال القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي، أنّ المهام الرئيسية التي يقوم بها طيران الأمن تشمل، رصد ومتابعة الحالة الأمنية والمرورية من الجو، وإرسال التقارير الفورية لمركز العمليات والتدخل عند الحاجة لمباشرة أي حادث، وتقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات الحكومية وخدمة الحجاج.

وأكد المسؤول ذاته، أنّ الطائرات ستتواجد طيلة موسم الحج في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أنها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة ذات التأهيل العالي لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، مشيرا إلى أنّ أجهزة الرصد والتتبع والكاميرات المتطورة التي توجد بطائرات القيادة العامة لطيران الأمن تمكنها من رصد الحجاج المتسللين، لتتمكن الجهات الأمنية المختصة من إيقافهم ومنع من لا يحمل منهم تصريحا رسميا من أداء الحج.

وأضاف الحربي، أنه تم تسخير 16 طائرة متعددة المهام "س 92"، وبلاك هوك "س 70"، تستخدم كقاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة، وقاعدة طيران الأمن الموسمية بالمشاعر المقدسة، ووحدة طيران الأمن الموسمية بمنطقة المدينة المنورة، مفيدا بأن الطائرات مزودة بأنظمة الرؤية الليلية والكاميرات الحرارية وتقنيات الاتصال الحديثة، والتجهيزات الطبية والإسعافية والكوادر المؤهلة.