تونس تحبط "مخططا إرهابيا" في بن قردان

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة، تمكنت من الكشف عن مخطّط إرهابي كان يستهدف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة المتمركزة بالجنوب في مدينة بن قردان.

وأضاف بيان الداخلية أن المخطّط الإرهابي كان يهدف إلى استغلال حالة الاضطرابات الاجتماعيّة التّي شهدها الجنوب التّونسي ومساعدة عناصر إرهابيّة تنتمي إلى تنظيم "داعش" للتسلل قصد تنفيذ عمليّات إرهابيّة ومحاولة السّيطرة على مقرّات أمنيّة وعسكريّة.

وتواجه تونس، مند ثورة "الياسمين"، حركة متطرفة مسؤولة عن مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة، إضافة إلى مدنيين تونسيين وسياح أجانب.