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بالفيديو الإحتلال الصهيوني يُفجّر منزل عائلة شهيد نفّذ عملية طعن في القدس

نشر يوم 2017/08/17 948 0 أمينة ج بالفيديو الإحتلال الصهيوني يُفجّر منزل عائلة شهيد نفّذ عملية طعن في القدس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، أن قوات الاحتلال الصهيوني فجّرت في وقت مبكّر من صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد عادل عكنوش في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

 وأضاف ذات المصدر، أنه اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الصهيوني ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

وأوضح ذات المصدر، أن جيش الاحتلال الصهيوني اقتحم منزل عائلة الشهيد وزرع بداخله متفجرات، ونشب النيران ما دفع بالدفاع المدني للإسراع من أجل إخمادها.

 وأشار المصدر، أنّ جنود الاحتلال الصهيوني حاصروا القرية وانتشروا على مداخلها رفقة آليات عسكرية وطائرة استطلاع حلّقت في السماء لحظة تفجير المنزل.

للذكر، فإنّ الشهيد عكنوش هو واحد من الشهداء الثلاث الذين نفذوا عملية طعن في القدس المحتلة.

 

 

 

 

 

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