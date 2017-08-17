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اعتقال 7 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية

نشر يوم 2017/08/17 430 0 أمينة ج اعتقال 7 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية.

 ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من  بلدة "سلوان" بجنوب المسجد الأقصى، بعد دهم منزل ذويهما واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق بمدينة القدس.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من قرية "بيتين" شرق  مدينة رام الله، كما اعتقلت شابا في بلدة بيت ريما، في محافظة رام الله، واندلعت مواجهات خلال عملية اقتحام البلدة، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أيضا مواطنا من مدينة "بيت ساحور" في شرق بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه. 

 

 

 

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