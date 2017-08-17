3 طائرات استطلاع صهيونية تخترق أجواء لبنان

نقلت الوكالة عن مصدر في الجيش اللبناني، أنّ طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الصهيوني اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "كفر كلا"، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب: "رياق بعلبك، الهرمل، طرابلس، عكار وبعدها غادرت الأجواء من فوق مزارع شبعا.

وأضاف المصدر ذاته، أنّ طائرة مماثلة تابعة للاحتلال الصهيوني اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ثم غادرت الأجواء بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت المحلي من فوق بلدة رميش.

وأوضح المصدر، أنّ ليلة الأربعاء إلى الخميس شهدت اختراق طائرة مماثلة للأجواء اللبنانية من فوق بلدة "رميش"، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، وبعدها غادرت الأجواء في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس من فوق بلدة "علما الشعب".