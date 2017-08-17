أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

بدء دخول الحجاج القطريين إلى السعودية براً

نشر يوم 2017/08/17 1870 0 أمينة ج بدء دخول الحجاج القطريين إلى السعودية براً
كشفت وسائل سعودية، اليوم الخميس، بدخول عشرات الحجاج القطريين إلى السعودية، عبر المنفذ البري الرابط بين البلدين.

 أعلن مدير الجوازات في منفذ "سلوى"، عن انجاز إجراءات مئة حاج قطري حتى الآن، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للضيوف القطريين، تنفيذا لأوامر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الذي تكفّل بكافة نفقاتهم.

ووجّه الملك أيضا بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الاحساء الدولي إلى مطار جدة على ضيافة المملكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة.

للإشارة، جاء قرار الملك السعودي بناء على وساطة الشيخ القطري عبد الله بن علي بن جاسم آل ثاني.

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا