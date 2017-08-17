بدء دخول الحجاج القطريين إلى السعودية براً

أعلن مدير الجوازات في منفذ "سلوى"، عن انجاز إجراءات مئة حاج قطري حتى الآن، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للضيوف القطريين، تنفيذا لأوامر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الذي تكفّل بكافة نفقاتهم.

ووجّه الملك أيضا بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الاحساء الدولي إلى مطار جدة على ضيافة المملكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة.

للإشارة، جاء قرار الملك السعودي بناء على وساطة الشيخ القطري عبد الله بن علي بن جاسم آل ثاني.