سوريون ينعون "فدوى سليمان": وداعاً أيتها الحرّة

استذكر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي مواقف، فدوى، المناصرة للثورة السورية، ووقوفها في وجه الظلم الذي تعرّض له السوريون وتعبيرها عن معارضتها للنظام السوري، وهو ما لم يجرؤ غيرها من الفنانين السوريين على فعله.

وأعلن أصدقاء الرحلة الخبر الحزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا العديد من صورها التي بدت فيها بشعر قصير، بعدما كانت حليقة الرأس بسبب العلاج الكيماوي التي تلقته بكميات كبيرة في فرنسا.

وكان آخر ما نشرته الفقيدة على صفحتها على "فيسبوك" قبل أكثر من شهر خبراً عن ديوانها الشعري "في العتمة المبهرة".

وشاركت الممثلة التي تخرجت من معهد الفنون المسرحية بدمشق، في عدة أعمال مسرحية وإذاعية، و"دوبلاج" برامج الأطفال، وكذلك المسلسلات التلفزيونية مثل الشقيقات، يوميات أبو عنتر، آخر أوراق العيد، هوى بحري، طيبون جداً، الطويبي، الحصاد، صرخة في ليل طويل، أنشودة المطر، نساء صغيرات، الليل، رمح النار، أمل.