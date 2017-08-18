أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا ترحل 135 نيجيريا إلى وطنهم

نشر يوم 2017/08/17 2609 0 هواري شالخ ليبيا ترحل 135 نيجيريا إلى وطنهم
أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس عن إعادة 135 مهاجرا نيجيريا إلى بلدهم، بينهم العديد من النساء والأطفال بعد فشل محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا.

و حسب ما أفاد رئيس المكتب الإعلامي للجهاز الملازم الأول"حسني بو عيانة" : "أجرينا العودة الطوعية لـ135 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجيرية، تم إنقاذهم من طرف خفر السواحل".

وكانت مجموعة أولى من هؤلاء تشمل 75 رجلا و10 نساء، تستعد لصعود حافلات ركبت على نوافذها شبابيك معدنية قبل مغادرة وسط طريق السكة في وسط طرابلس نحو مطار معيتيقة، فيما سينقل الآخرون من مراكز استقبال مختلفة.

و للإشارة فإن السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة رحلات خاصة لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، خصوصا الوافدين من دول إفريقية.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا