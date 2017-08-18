ليبيا ترحل 135 نيجيريا إلى وطنهم

و حسب ما أفاد رئيس المكتب الإعلامي للجهاز الملازم الأول"حسني بو عيانة" : "أجرينا العودة الطوعية لـ135 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجيرية، تم إنقاذهم من طرف خفر السواحل".

وكانت مجموعة أولى من هؤلاء تشمل 75 رجلا و10 نساء، تستعد لصعود حافلات ركبت على نوافذها شبابيك معدنية قبل مغادرة وسط طريق السكة في وسط طرابلس نحو مطار معيتيقة، فيما سينقل الآخرون من مراكز استقبال مختلفة.

و للإشارة فإن السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة رحلات خاصة لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، خصوصا الوافدين من دول إفريقية.