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مستشارة الأسد: "الحرب في سوريا انتهت"!

نشر يوم 2017/08/18 890 0 إيمان علي إسماعيل مستشارة الأسد: "الحرب في سوريا انتهت"!
قالت، بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، إنّ "الحرب في سوريا انتهت"، مشيرة الى أنّ مواطنيها الآن في الطريق نحو إعادة الإعمار.

 في تصريح نشرته الوكالة الروسية للأنباء "سبوتنيك"، اعتبرت المستشارة السورية، أنّ افتتاح معرض دمشق الدولي، بعد توقفه خمسة أعوام، له دلائل كثيرة، فهو رسالة واضحة للدول جميعا بأنّ الحرب انتهت، وأننا في بداية الطريق نحو إعادة الإعمار.

وأشارت، بثينة، إلى أنّ هذا التحول حاصل فعليا، وفرضه الجيش السوري وحلفاؤه منذ تحرير حلب من "الإرهاب"، والنتائج السياسية التي يمكن أن تنجم في الشهرين القادمين هي لــ "إعادة الحسابات بعد أن صمدت سوريا".

وانتهت المتحدثة باسم "بشار الأسد"، إلى أنّ مشاركة الدول التي كانت تتبنى موقفا معاكسا لسوريا يعدّ أمرا طبيعيا، مضيفة: "نحن نرحب بأي دولة عربية ترتضي التعاون والتكامل مع سوريا، ومع البلدان العربية الأخرى هو شرط أساسي لنهوض العرب في المرحلة المقبلة".

 

 

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