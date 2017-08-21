إخلاء فندق في مكة إثر نشوب حريق

أوضح الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، أنّ "فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة سيطرت اليوم على حريق اندلع في فندق سكني بحي العزيزية"، لافتا إلى أنّ الحادث نتج عن اشتعال النار في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى الفندق، والذي يسكنه 600 حاج من الجنسيتين التّركية واليمنية".

وأفاد أنّه تمّ إجلاء جميع ساكني الفندق احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ"، مؤكدا في ذات السياق، أنّه تمّ السيطرة على الحريق من دون تسجيل أي إصابات وإعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث.

ويُتوقع وصول نحو مليوني مسلم إلى مكة المكرّمة بحر الأسبوع القادم لأداء فريضة الحج.