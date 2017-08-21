مصر تسمح للجزائريين بإدخال الأدوية فقط إلى غزة

في بيان نشرته جمعية العلماء على موقعها الرسمي، قال نائب رئيس الأخيرة، عمار طالبي، إنّ المصريين سمحوا بتمرير الدواء فقط لمرضى السرطان في غزة، دون الأجهزة الطبية والإعانات الأخرى، علما أنّ القافلة الجزائرية تضم 14 شاحنة، وخمسة أعضاء من لجنة الإغاثة.

وأفيد أنّ السلطات المصرية أكدت أمس للقافلة الجزائرية أنه "لن تسمح إلا بإدخال الأدوية، أما باقي الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، فعلى الوفد أن يجدد الموافقة عليها، مع أنّ القائمة سبق وأن جرى تقديمها إلى السفارة المصرية، وتشمل تفاصيل كل التبرعات، وبناء عليها جاءت موافقة الخارجية المصرية لقافلة المساعدات الجزائرية بدخول غزة عن طريق معبر رفح الحدودي.

وكانت جمعية العلماء راسلت قبل 24 ساعة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل مساعدة القافلة على إدخال المساعدات الطبية والغذائية المذكورة.



