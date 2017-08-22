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سوريا.. مقتل 42 شخصا في قصف جديد على الرقة
نشر يوم 2017/08/22
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أمينة ج
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 42 شخصا من بينهم نساء وأطفال، في قصف للتحالف الدولي على عدة أحياء بمدينة الرقة شمال سوريا.
#سوريا
#قصف
#قتلى
#التحالف الدولي
قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ القصف أدى إلى مقتل 42 شخصا بينهم 19 طفلا و12 إمرأة.
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