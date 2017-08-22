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سوريا.. مقتل 42 شخصا في قصف جديد على الرقة

نشر يوم 2017/08/22 1000 0 أمينة ج سوريا.. مقتل 42 شخصا في قصف جديد على الرقة
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 42 شخصا من بينهم نساء وأطفال، في قصف للتحالف الدولي على عدة أحياء بمدينة الرقة شمال سوريا.

 قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ القصف أدى إلى مقتل 42 شخصا بينهم 19 طفلا و12 إمرأة.

 

 

 

 

 

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