جرح 16 مهاجرا في صدامات أفغانية إفريقية بفرنسا!

أفيد أنّ المواجهات العنيفة نشبت في 4 أماكن مختلفة بمحيط طريق 16 السريع ولدى مداخل الميناء، وشهدت الاشتباكات تورط مهاجرين من إريتيريا فضلا عن الأفغان والأفارقة الذين بلغ عددهم ما بين 150 إلى 200 شخص، وتسلّح بعضهم مجموعة عصي وعدة قضبان معدنية.

وأوضح متحدث باسم حركة Auberge des migrants للمتطوعين، أنّ الأحداث بدأت بخلاف نجم عن مشاركة مهاجر سكير أثناء توزيع وجبات غدائية، لكن الاشتباكات اتسعت وشملت الأدغال، في إشارة إلى مخيمات صغيرة انتشرت في ضواحي المدينة، بعد إزالة المخيم الرئيسي في نوفمبر الماضي من قبل السلطات.

وأوضح المتطوّع، إنّ هذه المخيمات تظهر وتختفي في أماكن مختلفة بضواحي "كالييه" منذ عدة أسابيع، حيث لا ينقطع الوافدون إلى المنطقة، وسط تطلّعات المهاجرين المعنيين للتسلل إلى الأراضي البريطانية.