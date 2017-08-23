وصول قرابة 24 الف حاج جزائري إلى مكة المكرمة

كشف رئيس مركز مكة المكرمة "زهير بودراع"، اليوم الثلاثاء، عن وصول 23415 حاج وجرى استقبالهم في ظروف عادية وجيدة وهو العدد الذي يمثل ثلثي الحجاج الميامين سواء المتواجدين في البقاع المقدسة او في ارض الوطن، مأكدا ان" العدد الكبير تم استقباله بطريقة سهلة وميسورة وعادية في مختلف ارجاء مكة المكرمة واسكانهم ايضا بطريقة سلسة" مشيرا الى ان باقي الرحلات "ستتواصل في نفس الظروف الجيدة ".

مضيفا انه يجري القيام في "خدمة الحجاج الجزائريين من اكل وشرب ونظافة وتوجيه وارشاد في ظروف جد عادية وحسنة الى غاية هذه الساعة".