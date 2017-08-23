قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الصهيوني، إعتقلت 7 فلسطينيين بينهم مسن، وذلك خلال عمليات مداهمة وتفتيش بالقدس، حيث اقتادتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق لدى مخابرات الاحتلال الصهيوني.

واقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال فجرا منزلا بحارة باب حطة الملاصقة بالمسجد الأقصى في القدس القديمة، واعتقلوا المسن صالح الفاخوريي وسلموا بلاغا لنجله راميي للمثول أمام المخابرات، للتحقيق معه كما استولوا على حاسوب شخصيي وجميع الهواتف الخلوية خلال عملية اقتحام المنزل.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصىي إعتقلت قوات الاحتلال فجرا 3 فلسطينيين، فيما إعتقلت شابا آخر من منزله بحي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، شابين من بناية الصمود بحي الشيخ جراح وسط القدس.

وفي شرق قلقيلية إعتقلت قوة عسكرية صهيونية شابين فلسطينيين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، كما داهمت قوة عسكرية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وتمركزت على أطرافه، كما احتجزت عددا من المصلين في جامع صلاح الدين بمخيم الدهيشة بمدينة بييت لحم، وداهمت منزل المواطن عطا تايه وفتشت منزل نجله الأسير المحرر إبراهيم بواسطة الكلاب البوليسية وجرى دهم نزل المواطن محمود نواورة في منطقة الدوحة واقتحام منزل الشهيد عاطف عبيات ببيت لحم.

وفي ذات السياق، إقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة رأس كركر في مدينة رام اللهي وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية في البلدة.