العثور على الطفلة «ريمة» بعد 10 أيام من اختفائها

أكدت، أمس، عائلة الطفلة «ريمة» المختفية عن عائلتها في مدينة «حطاطبة» جنوب ولاية تيبازة، أنه تمّ العثور عليها بعد 10 أيام من مغادرتها منزل عائلتها، وأكد ذات المصدر، أن الفضل يعود إلى جريدة «النهار»، بعد أن اطلعت سيدة من مدينة «الكاليتوس» على موضوع اختفاء «ريمة» المرفوق بصورتها، أين اتصلت بعائلتها وأبلغتهم أنها وجدت ابنتهم في محطة «تافورة» القديمة بالجزائر العاصمة، وهو ما أكده مصدر أمني من مدينة «حطاطبة»، الذي أفاد بأن «ريمة» عادت إلى منزلها بعد الاستماع إليها من طرف الأمن الحضري، ليتم عرضها على الطبيب الشرعي، الذي أكد عدم تعرضها إلى أيّ اعتداء جنسي.