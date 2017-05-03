الجزائريون بلغوا 41 مليونا و600 ألف نسمة ماي الجاري

كشف مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والي عمر، أن عدد سكان الجزائر بلغ 41 مليونا و600 ألف نسمة إلى غاية الشهر الجاري.

وقال مدير السكان خلال استضافته في حصة «قهوة وجورنان»، التي تبث على تلفزيون «النهار»، إن نسبة زيادة عدد السكان في الجزائر قدرت بـ 2.5 من المئة، أين بلغت أكثر من 41 مليون نسمة إلى غاية الشهر الجاري، مضيفا أن العدد في تزايد كبير ومرشح لتسجيل ارتفاع أكثر مقارنة بالسنوات القادمة، كما أضاف المتحدث أن عدد الرجال يفوق عدد النساء، حيث تم إحصاء 49.4 من المئة من النساء و 50.6 من المئة من الذكور، مشيرا إلى أن نسبة وفيات الرجال هي أكثر من الإناث، كما تكشف آخر الإحصائيات التي أعلن عنها مدير السكان عن إحصاء 15 مليون و300 ألف من فئة الشباب و3 ملايين و800 ألف شيوخ، في حين تم إحصاء مليون و40 ألف عدد الولادات، بينما وصلت عدد الوفيات إلى 185 ألف منها 400 أنثى تتوفى عند الولادة، كما أن معدل الحياة 77 سنة.