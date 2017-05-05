حاكم دبي يمنح عائلة شهيدة القراءة شهادة تقدير و10 آلاف دولار

قام، أمس الخميس، الدكتور أيمن جراح، وهو نائب الأمين العام لمشروع «تحدي القراءة العربي»، وموفد شخصي لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية، مرفقا بمفتش عام وزارة التربية الوطنية، بزيارة عائلة شهيدة القراءة التلميذة الجزائرية فاطمة غولام، بقصر أولاد أوشن بأدرار.

وهي التلميذة التي راحت ضحية حادث مرور خطير، رفقة المشرف التربوي الشيخ عبد القادر، أثناء توجههما إلى العاصمة الأسبوع الماضي للمشاركة في نهائيات مسابقة مشروع «تحدي القراءة العربي» على مستوى الجزائر، حيث قام موفد الإمارات العربية بتقديم التعازي والمواساة لأفراد أسرة التلميذة، ومنحها شهادة تقدير وجائزة فخرية تعادل الجائزة الأولى للفائز بالمرتبة الأولى بهذه المسابقة، بقيمة مضاعفة بـ10 آلاف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن موفد حاكم دبي قام بالإعلان عن تدشين وفتح أول مكتبة باسم شهيدة تحدي القراءة بالثانوية التي كانت تدرس بها ثانوية بلكين الثاني في أدرار، وتجهيزها بأزيد من 4 آلاف عنوان جديد. هذا وأثنى موفد حاكم دبي على احترافية واهتمام جريدة وقناة «النهار» ومجهوداتها في تغطية هذا الحدث خلال تصريحه.