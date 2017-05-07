التلميذ «نديم بريك» يعود إلى عائلته في الطارف

بعد أن نشرت «النهار» موضوعا عن اختفائه من منزله مباشرة بعد خروجه من مدرسته، عاد أمس الأول، التلميذ «نديم بريك» من قرية برباق بلدية شبيطة مختار في الطارف، إلى منزله رفقة والده الذي تنقل إلى الجزائر العاصمة بعد تحديد مكانه.

فمباشرة بعد تلقيها بلاغا بالاختفاء، شكلت مصالح الدرك خلية متابعة بالتنسيق مع إدارة متوسطة شبيطة مختار رقم 1، التي عالجت كل ما له علاقة بالتلميذ، من حيث سلوكه وتوجهاته ورفاقه، حيث استغلت مصالح الدرك خبرتها العلمية في البحث الجنائي من خلال تحديد مكان التلميذ الذي دخل حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ليحدّث صديقه عن أحوال عائلته، لاسيما بعد تناول «النهار» حالة العائلة، وقد زرنا بيت عائلة «بريك» مباشرة بعد وصوله إلى البيت، أين حضرنا الفرحة الكبيرة وتحدثنا إلى التلميذ «نديم» الذي تكلم بكل صراحة وعفوية عن أسباب هروبه من المدرسة والمنزل، التي أرجعها إلى الخوف من ردّ فعل والده وكذا حاجته إلى المال لممارسة هواياته، كونه من أسرة فقيرة، إلا أنه أبدى ندما كبيرا عن فعلته، ونصح أترابه بالبقاء في أحضان أوليائهم، وأن المال ليس كل شيء في الحياة وأن المجهول مرعب وخطير. للإشارة، فقد تابع رئيس مجموعة الدرك الوطني بالطارف شخصيا ملف القضية، وساهم رئيس كتيبة الدرك الوطني بالذرعان في الوصول إلى مكان التلميذ المفقود بالتنسيق المباشر مع مديرة المتوسطة التي كان لها الفضل الكبير في إعادة التلميذ إلى منزله، من خلال المعلومات القيّمة التي زودت بها مصالح الدرك الوطني.