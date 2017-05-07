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انتشال جثة صيادين مفقودين في سكيكدة

نشر يوم 2017/05/06 625 0 كريم عبد الوهاب انتشال جثة صيادين مفقودين في سكيكدة

تمكن، أول أمس، أعوان حراس السواحل والحماية المدنية لولاية سكيكدة، من انتشال جثتي صيادين هاويين مفقودين، وسط شاطئ صخري قرب جزيرة سرجينيا ببلدية سكيكدة. وحسب معلومات مؤكدة، فإن الصياد الأول ينحدر من مدينة روسيكادا ويدعى «م. ب«، 33 سنة، حيث خرج رفقة أصدقائه لصيد السمك، قبل أن يتم العثور عليه على بعد 1 كلم بمنطقة الديس الصخرية التابعة لشاطئ المحجرة، ليتم تحويل جثة الفقيد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة القديم. وفي السياق ذاته، انتشلت ذات الفرقة جثة صياد آخر لفظته الأمواج بذات الشاطئ في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، حيث ينحدر من ولاية البرج ويدعى «ل.خ»، وكان رفقة أبناء مدينته في رحلة صيد هو الآخر.

 

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