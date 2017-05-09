إصابة 21 شخصا بتسمم غذائي في مأتم بتبسة

شهد المستشفى العمومي بدائرة الشريعة بتبسة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، حالة استنفار قصوى، إثر نقل أزيد من 21 شخصا بينهم أطفال ونساء من مختلف الأعمار، بعد تعرضهم لتسمم غذائي في مأتم بأحد الأحياء الشعبية. الضحايا أصيبوا بغثيان وآلام في البطن، قبل أن يسارع عناصر الشرطة والحماية المدنية إلى عين المكان لتحويلهم على دفعات نظرا لانعدام الإمكانيات، وبمشاركة سيارتين تابعتين للمستشفى محمد الشبوكي، حيث تم إخضاعهم للعلاج المكثف، وإلى غاية منتصف الليل غادر أغلب الضحايا المستشفى، في حين بقى خمسة أشخاص تحت الرقابة الطبية.

أما عناصر الشرطة القضائية فقد فتحت تحقيقا في أسباب التسمم وأخذت عينات من مختلف المأكولات، إذ رجحت مصادر النهار أن يكون مصدرها اللحم، في حين أكد آخرون أن السبب يعود للفواكه، ويبقى التحقيق كفيلا بكشف الأسباب.