مجهولون يضرمون النار في مروّج مهلوسات في «الحناية» بتلمسان

اهتزت، أمس، ضاحية «خميستي محمد» المعروفة محليا باسم «المستقبل» التابعة إقليميا لدائرة «الحناية»، شمال ولاية تلمسان، على وقع حادثة مأساوية أقدم فيها مجهولون على إضرام النار باستعمال البنزين في شاب، ينشط - حسب مصادر «النهار» - في بيع المؤثرات العقلية، والذي عثر عليه متفحما ومرميا في مزرعة بضواحي حي «المستقبل».

وقد سارع مواطنون إلى إبلاغ قوات الأمن التي طوّقت مسرح الحادثة بشريط لاصق، بينما نقل الضحية وهو متأثر بحروق بالغة إلى استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، ويشتبه أن يكون وراء الحادثة أشخاص تربطهم تصفية حسابات مالية مع الضحية، الذي يعرف باتجاره في بيع المؤثرات العقلية، كما أنه مسبوق قضائيا في هذا المجال، وعلى إثرها، أوقفت مصالح الأمن عددا من رفقاء الضحية ومسبوقين قضائيا لأخذ اعترافاتهم وإدلاءاتهم بخصوص هذه الحادثة التي شابها غموض كبير، في انتظار القبض على الفاعل الحقيقي أو الفاعلين، ومعرفة الدواعي الرسمية لهذه الواقعة التي كسرت هدوء سكان مدينة الحناية. هذا وكانت شرطة «الحناية» مؤخرا، قد ألقت القبض على عصابة مختصة في ترويج الخمور والمؤثرات العقلية، كما استرجعت أسلحة بيضاء كانت بحوزة هذه الشبكة التي أقلقت الأمن والمواطنين.