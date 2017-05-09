توقيف مستعمل «فايسبوك» أرسل «فيديوهات» جنسية لامرأة في تبسة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في تبسة، أول أمس، من تحديد هوية والإطاحة بمشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، يستغل هوية مستعارة في صفحته للتواصل الاجتماعي، ويقوم بتحويل أفلام «فيديو» جنسية لحساب امرأة. وقائع العملية جاءت بناءً على ترسيم المرأة لشكوى أمام فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، باشرت عناصر الفرقة التحريات، ليتم التوصل إلى العنوان الإلكتروني الذي يحمل إسما مستعارا، ومن خلاله، تمّ التعرف على هوية صاحب الحساب الرسمية ليتم توقيفه، وخلال التحقيق، حاول المتهم نفي الاتهامات، ليتم مواجهته بالأدلة العلمية، والتحقيق جارٍ قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية لاحقا.