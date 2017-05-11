النهار تتصدر القنوات الإخبارية والعامة الأكثر مشاهدة في الجزائر

كشفت نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد «إيمار»، المتخصص في دراسة سبر الآراء في الجزائر، عن تفوق قناة «النهار» على باقي القنوات في نسب المشاهدة الأسبوعية واليومية، وتصدرها القنوات العامة والإخبارية، لتؤكّد هذه النتائج ما كشفت عنه منذ أيام نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد »MMR»، الذي كشف أن أكثر من 11 مليون جزائري يشاهدون قناة «النهار» في الأسبوع.

وقد تصدرت قناة «النهار» ترتيب القنوات العشرين الأكثر مشاهدة في الجزائر لشهر مارس 2017، وذلك باحتلالها المرتبة الأولى في المعدل اليومي والأسبوعي لأكثر القنوات العامة مشاهدة من قبل الجزائريين، والتي بلغت 43 من المئة في الأسبوع، و18 من المئة في اليوم، كما أشارت ذات النتائج، إلى تصدر قناة «النهار» للقنوات الإخبارية الأكثر مشاهدة بالمعدل الأسبوعي، والذي بلغ 43 من المئة، تليها قناة «الشروق نيوز» بـ23 من المئة، فيما بلغت النسبة في اليوم بالنسبة لقناة «النهار» 18 من المئة، وقد تصدرت قناة «النهار» نسب المشاهدة بنظام الربع ساعة للقنوات الإخبارية في الجزائر، وهذا خلال «البرايم تايم» وقت الذروة، أي من الساعة الثامنة ونصف إلى غاية الساعة 23 ليلا.

إلى ذلك، حظيَ برنامج «ما وراء الجدران» بأعلى نسبة مشاهدة للخمسة برامج الأكثر مشاهدة في قناة «النهار»، القناة الإخبارية الأولى في الجزائر، حسب ما كشف عنه معهد «إيمار»، حيث وصل عدد المشاهدين لبرنامج «ما وراء الجدران»، أكثر من مليون و387 ألف مشاهد، يليه «الحصاد الإخباري» بمليون و217 ألف مشاهد، ثم البرنامج الرياضي «داخل الـ18»، بأكثر من مليون و47 ألف مشاهد، والبرنامج الساخر «طالع هابط» بمليون و44 ألف مشاهد.