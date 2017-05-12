تسمم 45 تلميذا تناولوا «بسكويت» في مدرسة ببسكرة

أصيب، أمس، 45 تلميذا بتسمم غذائي في المدرسة الابتدائية «سبع محمد» بمنطقة «لبداع» في طولڤة في بسكرة، وقد علم من مصالح الحماية المدنية، أن التلاميذ أحسوا بآلام شديدة كما تعرضوا للإغماء والقيء، بعد تناولهم وجبة خفيفة قدّمت لهم خلال الفترة الصباحية، ليتم تبليغ مصالح الحماية المدنية، الذين تدخلوا لتحويل المصابين إلى مستشفى طولڤة، حيث غادر أغلبهم المؤسسة الصحية بعد خضوعهم للعلاج، فيما بقي آخرون تحت المراقبة الطبية.

من جهتها، باشرت المصالح المتخصصة تحقيقا حول أسباب الحادثة التي أرجعها بعض الأولياء - حسب أبنائهم - إلى عدم صلاحية البسكويت الذي تناولوه.