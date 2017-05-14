أجواء معتدلة وحارة نسبيا خلال الأسبوع الأول والثاني من رمضان

أمطار رعدية خلال الأسبوع الثاني مـن رمضان في ولايات الشرق

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن ترقب أجواء معتدلة وحارة نسبيا خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان، مع احتمال تساقط بعض الأمطار على مستوى الولايات الشرقية للوطن.

قالت المكلّفة بالإعلام في الديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، في اتصال هاتفي بـ «النهار»، إن نهاية شهر ماي التي ستصادف الأسبوع الأول من شهر رمضان، ستتميز بأجواء عادية على المناطق الساحلية، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة، وقد تصل إلى 28 درجة مئوية في بعض الأحيان، حيث ستكون أقل من معدلها الفصلي على مستوى المناطق الداخلية وشمال الصحراء.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من رمضان بين 20 و24 درجة، وقد تصل إلى 26 درجة مئوية، وأما خلال الأسبوع الثاني، فستعرف أحوال الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الغربية، لتصل بين 34 و36 درجة مئوية، فيما ستكون معتدلة على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد، حيث لن تتعدى 30 درجة مئوية، فيما سيفوق معدلها الفصلي في الجنوب لتصل إلى 47 درجة.

وأضافت نفس المتحدثة في تصريح لـ«النهار»، بأن الأجواء ستعرف قفزات حرارية من حين إلى آخر مع بداية شهر جوان، والذي سيتزامن مع الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

وأما فيما يخص التوقعات الموسمية خلال شهر جوان، فتقول المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إنه ستتكون خلايا رعدية قد تعطي بعض الأمطار، خاصة في المناطق الشرقية الداخلية، وتكون هذه الأمطار الرعدية، وبأقل كمية على المناطق الداخلية الوسطى والغربية للبلاد.