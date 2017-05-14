كاميروني يطعن مواطنه ويدخله غرفة الإنعاش في سطيف

عرف حي «فيلاج النيقرو» في سطيف، أول أمس، حادثة محاولة قتل بطلها شابان من جنسية كاميرونية، بعد إقدام شاب كاميروني يبلغ من العمر 25 سنة، على توجيه طعنة إلى زميل له من نفس الجنسية، وتعود تفاصيل الحادثة حسب مصادر «النهار»، إلى التقاء الشابين في جلسة لتناول الكحول، ليحدث خلاف لفظي بينهما وهما في حالة سكر، أدت إلى اشتباك بالأيدي، ليخرج أحدهما خنجرا ويوجهه إلى رقبة زميله أرداه بها طريح الأرض ملطخا بالدماء، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ورجال الأمن الذين طوقوا مكان الحادث وسط حضور مكثّف للأفارقة، ليتم نقل الضحية إلى المستشفى، فيما تمّ القبض على الفاعل وفتح تحقيق معه، حيث طلب قاضي التحقيق إحضار شاهدين على الحادث، وهو ما حصل وسط استنكار من طرف العشرات من أبناء الجالية الكاميرونية.