جامعة الوادي تتوج بأفضل تطبيق عالمي لحماية الأطفال من الاختطاف

توّج الطالب «دقاشي رياض»، من كلية التكنولوجيا سنة ثانية اتصالات بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، بجائزة أحسن مشروع تكنولوجي في الإعلام والاتصال ضمن القمة العالمية للمجتمع المعلوماتي بجنيف في سويسرا.

وتم هذا العمل تحت إشراف الأستاذ غندير السعيد بمشروع بحثه في إطار التحضير لمذكّرة الماستر في مسابقة الاتحاد الدولي للاتصالات، لأحسن المشاريع في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المزمع عقدها في جنيف بسويسرا من 12 إلى 16 جوان 2017 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2017.

وكانت المشاركة باسم جامعة الوادي تحت عنوان «تطوير تطبيق أندرويد على الهاتف الذكي ضد اختطاف الأطفال»، حيث رشّح العمل من بين الخمسة الأوائل دوليا في فئة الثقة والأمان في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن 90 الأوائل في كل الفئات، كان ذلك بعد عدة عمليات اختيار من طرف خبراء دوليين وعمليات تصويت مفتوحة، حيث يعتبر هذا الإنجاز الوحيد وطنيا المرتب في هذه المسابقة الدولية، وجاء اختيار هذا الموضوع بالضبط بسبب انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، وما ينجر عنها من قتل واغتصاب وحشي لهذه البراءة، وهنا كان الواجب على أهل العلم البحث عن طرق حماية لهم.

وحسب الأستاذ غندير السعيد المشرف على المشروع، فإنه عبارة عن تطبيق أندرويد، يفتح على نطاقين، جهة لدى هاتف الابن والجهة الثانية لدى الأب، وتمنح للأب خدمة تحديد مكان الابن عبر مربع يضع فيه الأماكن المفترض تحرك الطفل فيها، وفي حالة خروج الابن من المكان المحدد يرسل رسالة للوالد بأن الطفل قد خرج من المربع المكاني المسموح به، وهنا يقوم الأب بإجراء مكالمة غير عادية لا تتطلب موافقة الابن الرد عليها، وترسل مباشرة الأصوات المحيطة بمكان تواجد الابن، وإذا أحس الولي من خلال الكلام المسموع أن هناك خطرا على ابنه، يطلب من التطبيق تحديد مكان ابنه بالضبط، ويوجه هذه المعلومات إلى المصالح الأمنية لتتدخل في أسرع وقت ممكن.