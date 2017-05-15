توقيف طالب جامعي متلبس بسرقة الأحذية من مساجد البليدة

تمكنت، مصالح الأمن في البليدة، مساء أول أمس، من توقيف اللص الذي يقف وراء اختفاء أحذية المصلين عبر مساجد الولاية، حيث تعود العملية إلى نداء تلقته عناصر الشرطة من مسجد «الحق» الواقع في حي «النخيل»، مفاده القبض على شاب متلبسا بسرقة حذاء رياضي، والذي تبين أنه تحت تأثير الأقراص المهلوسة.

حيث اعترف بإقدامه على السرقة، وأنها ليست المرة الأولى، لتتنقل عناصر الأمن إلى المكان، وبعد التحقيق مع المشتبه فيه، تبين أنه طالب جامعي يبلغ من العمر 29 سنة، ويقيم في ولاية البليدة، والذي صرح بأنه يختار الأحذية الرياضية غالية الثمن، ليعيد بيعها من أجل اقتناء الأقراص المخدرة، ليتم إعداد ملف ضده وإحالته صبيحة أمس على محكمة الجنح في البليدة بموجب إجراء المثول الفوري.