توقيف بارون حبوب مهلوسة وحجز 500 قرص «إكستازي» بحي الريم في عنابة

نجحت، عشية أمس، عناصر الفرقة المختصة لمكافحة المخدرات بأمن ولاية عنابة، في توقيف بارون حبوب مهلوسة، يبلغ من العمر 30 سنة، وأسفرت العملية عن حجز 500 قرص مهلوس من حبوب «الإكستازي»، على مستوى حي «الريم»، حيث تم تحويل الموقوف إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، بعد إخطار الجهات القضائية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة للعناصر الأمنية، مفادها وجود مروّج معروف لدى الجهات الأمنية، يقوم ببيع وترويج حبوب مهلوسة على مستوى حي الريم، مما استدعى التدخل العاجل، وبعد كمين محكم وإذن نيابي تم مداهمة المنزل وتفتيشه، أين تم العثور على كمية المهلوسات، ليتم القبض عليه وحجز الممنوعات.