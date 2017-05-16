شقيقان ووالدهما يقودون عصابة لسرقة الأغنام في بسكرة

أدانت، أمس، محكمة الجنايات في بسكرة، ثلاثة متهمين بجناية تكوين جماعة أشرار لارتكاب جنايات السرقة بتوافر ظروف التعدد والليل واستعمال مركبة، حيث سلّطت ضدهم عقوبات السجن النافذ بين 18 شهرا و5 سنوات.

وقائع القضية تعود إلى شهر مارس من سنة 2016، إثر تلقي فرقة الدرك الوطني بالفيض شكوى مواطن حول تعرض قطيع من أغنامه للسرقة ليلا من مجهولين قبل فرارهم إلى وجهة مجهولة، على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها في القضية، بالموازاة مع تكثيف الضحية عملية البحث في الأسواق والمناطق المجاورة، وأثناء السير بمركبته صادف سيارة نفعية مغطاة محملة برؤوس ماشية، ليقوم بمطاردتها قبل انقلابها بالموازاة مع تدخل مواطنين أوقفوا ركابها، حيث تعرف الضحية على أغنامه، فيما قام عناصر الدرك الوطني بتحويل ثلاثة مشتبه فيهم للتحقيق الذي كشف تورطهم في السرقة، فيما تمكن آخران من الفرار، خلالها اتضح أن الفاعلين اتفقوا على الجرم واستعان أحدهم بوالده لنقل المسروقات بسيارته رفقة اثنين من أقاربه، قبل القبض عليهم، وخلال المحاكمة اعترف المتهمون بالجرم المنسوب إليهم، ليلتمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضدهم قبل الفصل في القضية.