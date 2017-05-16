توقيف مشعوذين يمارسان طقوس السحر في الأغـواط

أوقفت عناصر الأمن الحضري السابع في مدينة الأغواط، بمشعوذين يمتهنان السحر والشعوذة والنصب والاحتيال على مستوى حي «القواطين».

وقد وجهت للمتهمين البالغين من العمر 52 و 59 سنة، حسب بيان تلقيناه من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن الوطني، تهمة النصب والاحتيال، تدنيس القرآن الكريم، وممارسة طقوس السحر والشعوذة وامتهان العرّافة، وقد جرت عملية توقيف المشعوذين بناءً على معلومات دقيقة تلقتها ذات المصالح، ليتم نصب كمين محكم وتوقيفهما بالجرم المنسوب إليهما في محضر الضبطية القضائية.

هذا وقد علمنا من جهة أخرى، أن المتهمين في قضية الحال كانا يتجولان في أحياء المدينة ليصطادا ضحاياهما، لا سيما أوساط النساء المغفلات.