فتاة تسرق بندقية من منزل جدها وتبيعها في تلمسان

تمكنت، مؤخرا، كتيبة الدرك الوطني للغزوات غرب ولاية تلمسان، من فكّ لغز عملية السطو التي استهدفت شقة سياحية مطلّة على البحر، حيث تمّ اقتحامها لحظة تواجد صاحبها في ديار الغربة، وتمّ خلالها سرقة بندقية نارية، والتي اكتشف رجال الدرك خلال أشهر من التحقيقات، أن البندقية بيعت بالتسلسل بين عدة أشخاص، وصل عددهم إلى ما يزيد عن عشرة، وبعد التحقيقات المتواصلة، تبين أن السلاح الناري المسروق، أجهزت عليه حفيدة صاحب المنزل بتخطيط من شريكها، الذي تسلّم البندقية وباعها لشركائه، الذين شكّلوا حلقة متسلسلة لبيع وشراء هذا السلاح المحظور، الذي عثر عليه بحوزة مشترٍ آخر مقيم في نواحي دائرة «باب العسة»، حيث تمّ استرجاع السلاح وقدّم لاحقا عناصر هذه الشبكة الكبيرة أمام النيابة العامة لمحكمة الغزواتو التي وضعت المتهمين الرئيسيين في القضية رهن الحبس المؤقتو بينما منحت استدعاءات مباشرة للبقية. هذا وقد تمت محاكمة المتهمين مؤخرا بتهم سرقة سلاح ناري وإخفاء أشياء مسروقة، وصدرت في حق المتهمين الرئيسيين عقوبات متفاوتة بالحبس.