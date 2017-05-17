السبت 27 ماي أول أيام شهر رمضان الكريم

كشفت الجمعية الفلكية لمركز التسلية العلمية لولاية المدية، أن بداية شهر رمضان فلكيا ستكون يوم السبت 27 ماي الجاري، وذلك حسب الحسابات الفلكية وموعد اقتران الشمس بالقمر.

وأضافت الجمعية في بيان لها أمس، تحوز "النهار" على نسخة منه، أنه بالنسبة للجزائر فإن يوم الجمعة 26 ماي الموافق لـ29 شعبان سيكون يوما لتحري هلال رمضان، حيث ستغرب الشمس يومها في كل من المدية والبليدة والجزائر العاصمة عند حوالي الساعة 19 و59 دقيقة بالتوقيت المحلي، بينما يغرب القمر بعدها بـ 48 دقيقة على الساعة 20 و47 دقيقة وعمره حوالي 22 ساعة و5 دقائق بالنسبة للإحداثيات السطحية، وتكون استطالته حوالي 11 درجة قوسية جنوب نقطة غروب الشمس في ذلك اليوم، وبارتفاع حوالي 7 درجات فوق الأفق مع اختلاف طفيف في الإحداثيات من مكان لآخر.

هذه الإحداثيات ومدة المكوث كافيتان لتمييز ورؤية قوس الهلال فوق الأفق عبر مختلف مناطق الوطن، بينما تكون الرؤية بسهولة أكبر بالعين المجردة جنوب البلاد.

في حين تحدثت الجمعية عن الدول العربية الأخرى، حيث أن الاقتران فلكيا بين الشمس والقمر يحدث هذا الخميس 29 شعبان 1438 الموافق لـ 25 ماي 2017، على الساعة 7 مساء و44 دقيقة بالتوقيت العالمي (الجزائر: +1سا) وهو اليوم المخصص لتحري هلال رمضان في بعض الدول العربية والإسلامية كالسعودية ودول الخليج ومصر والأردن مثلا، حيث ستغرب الشمس يومها بحول الله في مكة المكرمة على الساعة السادسة و58 دقيقة بالتوقيت المحلي، بينما يكون القمر قد غرب قبلها بـ 20 دقيقة، مما يعني أن الرؤية ستكون مستحيلة تماما ذلك اليوم في الجزيرة العربية وكل دول العالم، مما يجعل حتما يوم الجمعة 26 ماي متمما لشهر شعبان 1438.