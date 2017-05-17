أم تطعن ابنها بخنجر في مناوشات حول مصروف المنزل بقسنطينة

تعرض الشاب "ب.م"، البالغ من العمر 35 سنة، إلى اعتداء بسلاح أبيض، مما سبب له عجزا قدّره الطبيب الشرعي بـ 5 أيام، والغريب أن التهمة نسبها لوالدته المسماة "ب.ح"، البالغة من العمر 61 سنة.

حيثيات القضية كما دار في جلسة على مستوى محكمة الجنح في الزيادية، تعود إلى ملاسنات كلامية ومشاكل متراكمة بين الطرفين حول مصروف المنزل، حيث يقيم الضحية برفقة زوجته و3 من أبنائه، وقد أنكرت المتهمة كل ما نسب إليها، مؤكدة أن القضية كيدية ومدبرة من طرف ابنها وزوجته لإجبارها على التنازل عن المطالبة بمبلغ مالي قدره 70 مليونا، كانت قد أقرضته لابنها من أجل فتح مشروع خاص قبل زواجه، وهو المبلغ الذي ورثته من والدها، و حتفظت به لسنوات من أجل أداء فريضة الحج، إلا أن ابنها وبإلحاح منه، تمكن من سلبها المبلغ على أنه قرض، ثم تراجع عن وعده، ورفض إرجاع المبلغ بتحريض من زوجته، ومن هنا بدأت المشاكل بينهما، وانتهت برفع الضحية لقضية ضدّ ابنها لطرده من المنزل برفقة عائلته. ممثل الحق العام وأمام إنكار المتهمة لما نسب إليها وإصرار الضحية وزوجته التي تأسست كشاهد في القضية على تورطها في الاعتداء، التمس في حقها تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، فيما أجّل الفصل في قضية الحال إلى جلسة لاحقة.