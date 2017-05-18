وفاة أرملة عبان رمضان المجاهدة عزة بوزكري

توفيت، أمس، المجاهدة عزة بوزكري، أرملة الشهيد عبان رمضان، عن عمر ناهز الـ 91 سنة، حسب ما علم من وزارة المجاهدين.

وكانت الفقيدة وهي من مواليد حي "القصبة" في العاصمة، قد بدأت مسارها النضالي في صفوف "تنظيم النساء المسلمات الجزائريات"، بعد أن تشبعت بالروح الوطنية على يد الشيخ الطيب العقبي، كما كانت عضوة في "المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني" من 1955 إلى غاية 1962.

وقد عرف عن الراحلة، كونها أول من طبعت بيان مؤتمر "الصومام"، وكذا الأعداد الأولى من جريدة "المجاهد"، وبعد وفاة زوجها عبان رمضان سنة 1957، تزوجت من رفيق دربه سليمان دهيليس المدعو "العقيد صادق" سنة 1959.

هذا وقد وجه وزير المجاهدين بالنيابة محمد عيسى، برقية تعزية لعائلة الفقيدة، ذكّر فيها بمسارها الثوري وتجندها للوطن.