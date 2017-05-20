ميناء عنابة يفوز بجائزة أحسن ميناء في الجزائر

تسلم، أمس، ميناء الصيد البحري ميناء عنابة جائزة أحسن ميناء على المستوى الوطني، خلال مراسم أقيمت بذات المؤسسة المينائية بمناسبة الطبعة الخامسة لعملية «موانئ وسدود زرقاء».

وقد تراجع ميناء أرزيو بمركزين في الترتيب الذي أعدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بعدما احتل المرتبة الأولى في السنة المنصرمة.

وعاد المركز الأول في هذه الطبعة الجديدة إلى ميناء عنابة، في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب ميناء دلس ببومرداس، حسبما أبرزت عبد الصمد لطيفة نائبة مديرة للدعم العلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى المديرية العامة للصيد البحري.

كما احتل مرفأ الصيد لهنين بتلمسان المرتبة الأولى متبوعا بمرفأي المرسى بسكيكدة وسيدي عبد الرحمن بالشلف على التوالي وفق ذات المسؤولة.

وشكل هذا الحدث أيضا فرصة من أجل إطلاق حملات صيد السردين والتونة. ولم يقم المنظمون بإطلاق سياحة الصيد البحري كما أعلن في البرنامج، بسبب عدم تصليح سفينة صيد التونة في الوقت المناسب، والتي كانت من المقرر أن تشارك في الخرجة الافتتاحية وفقا لما أوضحه مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية وهران، محمد بن قرينة.

وقد برمجت بالمناسبة عدة أنشطة، منها حملة لتنظيف عمق البحر بميناءي أرزيو ووهران بمشاركة غواصين من عدة جمعيات، على غرار «بربروس» و»أصدقاء البحر» و«الدلفين الذهبي» وغيرها.