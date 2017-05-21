تسمّم 40 شخصا في حفل زفاف بالونزة في تبسة

شهدت وحدة الحماية المدنية والطاقم الطبي للمستشفى العمومي في الونزة بتبسة، عشية أول أمس، حالة استنفار قصوى، جراء استقبالهم لأزيد من 40 شخصا، بينهم نساء وأطفال، تعرضوا إلى تسمم غذائي في حفل زفاف أقيم في حي «البياضة القديمة» وسط مدينة الونزة، حيث وفور ظهور علامة التسمم على بعض النساء والرجال نتيجة لآلام في البطن مصحوبة بالتقيؤ، سارع القائمون على الحفل إلى إخطار عناصر الحماية المدنية، الذين تنقلوا إلى عين المكان وقاموا بنقل المصابين الذين كان عددهم 12 شخصا، قبل ارتفاع العدد ليصبح أزيد من 40 شخصا.