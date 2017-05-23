تجّار غرداية يتنازون عن هامش الربح خلال شهر رمضان

منح الخضر والفواكه مجانا مساءً كل يوم للفقراء والمساكين

أعطى سكان غرداية وتجارها درسا لكل زملائهم وإخوانهم على مستوى التراب الوطني لن ينسوه مدى الحياة، مؤكدين أنهم لحمة واحدة، والتضامن فيما بينهم لا يمكن أن يتم زعزعته، وذلك عندما قرروا إنشاء سوق فضّلوا أن يتم تسميته بـ"سوق الرحمة"، وذلك في الأروقة القديمة وسط المدينة، يتم فيه عرض الخضر والفواكه بأسعار رمزية ومن دون التحصل على فوائد طيلة شهر رمضان الكريم، وذلك لتمكين الفقراء ومحدودي الدخل من اقتناء الخضر والفواكه بأسعار جد خيالية، تعدّ الأدنى على المستوى الوطني، فيما يمكن لكل الفقراء الذين لا يملكون ثمن الشراء، اقتناء الخضر والفواكه مجانا ابتداءً من بعد زوال كل يوم من شهر رمضان.

وكشف محمد لعطوي، وهو أحد أصحاب الفكرة، أن تجار الخضر والفواكه، قرروا التنازل عن هامش الربح خلال شهر رمضان هذه السنة لفائدة المواطن، إضافة إلى الشروع في محاربة المضاربة عن طريق اقتناء الخضر من سوق الجملة جماعيا وعرضها بنفس قيمة شرائها.

وفي سياق متصل، انخرط عدد من كبار تجّار التموين في ولاية غرداية في المبادرة، من خلال بيع المواد الاستهلاكية الأولية بثمن الجملة، متنازلين عن هامش الربح، حيث كشف "موكلو جمال"، أحد مطلقي المبادرة، أن الأسعار التي ستعرض خلال شهر رمضان في ولاية غرداية، تعدّ الأدنى على مستوى القطر الوطني، داعيا كل تجار الوطن، إلى الانخراط في المبادرة والمساهمة في رفع الغبن عن المواطن البسيط ومحدودي الدخل خلال شهر رمضان، فيما تجمع عدد من تجار الألبسة لدراسة إمكانية إطلاق مبادرة مماثلة خلال شهر رمضان، من خلال الشروع في عرض تخفيضات كبيرة جدا لألبسة العيد.